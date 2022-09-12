يحدث في السعودية : عمليات إجهاض بطرق غير نظامية تقوم بها طبيبة وممرضة وهكذا تعاملت معها سلطات المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزارة الصحة ضبطت (وافدتين) طبيبة وممرضة تقومان بعمليات إجهاض بطرق غير نظامية، وذلك من خلال عيادة تديرانها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض .

وأشارت إلى أن الوزارة تلقت بلاغاً عن قيام طبيبة وممرضة بعمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة .

وحسب الوكالة، فقد باشرت فرق الالتزام في "صحة الرياض" ، بالتعاون مع الجهات الأمنية ، بضبط المخالفة المذكورة ، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة ، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد عن 6 أشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 ألف أو بأحداهما. كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ، حيث ضُبطت مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض. وأكدت الصحة استمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى . ولفتت الصحة النظر إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية ، مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.