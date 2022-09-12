اندلاع مواجهات عنيفة في ابين اليمنية بين مسلحين وقوات المجلس الانتقالي

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر محلية وإعلامية، ان مواجهات عنيفة، اندلعت قبل قليل، بين مسلحين مجهولين، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وأوضحت المصادر، أن المواجهات اندلعت بين المسلحين وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في مديرية الوضيع، مسقط رأس الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي.

وحسب المصادر، فإن المواجهات اندلعت، عقب استهداف مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، نقطة أمنية لقوات الحزام الأمني، في محيط معسكر عكد بمديرية الوضيع.

وفي وقت سابق الأحد، تمكنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي وآخرى تابعة لأمن محافظة أبين، من السيطرة على مديريتي الوضيع ومودية، وانتشرت بالقرب من منطقة الخُبر، المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة في المحافظة.