خلافات كبيرة تعصف بالمجلس الرئاسي اليمني يتم الكشف عنها وهذا ما سيحدث في الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن خلافات كبيرة داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي شكلته السعودية لإدارة المرحلة الانتقالية في اليمن قبل أشهر.

وذكرت المصادر أن هناك خلافات كبيرة تعصف بقيادات المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية. وأوضحت أن رئيس المجلس رشاد العليمي يشتكي بصورة دائمة من التقليل والتهميش.

وأضافت أن العليمي يرى المكوث في الرياض أفضل من العودة إلى عدن التي تفرد عيدروس الزبيدي لإدارة صلاحيات المجلس منها.

وأكدت دخول طارق في صراع هدفه مصادر النفط وتركة نائب الرئيس السابق.

يشار إلى أن المجلس انعقد مرات قليلة بكامل أعضائيه قبل أن يمتنع معظمهم عن الحضور إلى عدن.