السعودية.. مواطن تزوج من 53 امرأة يوجه نصيحة غريبة لجميع الرجال في المملكة !.. لن تصدق ماهي النصيحة؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لمواطن سعودي يمدح في نفسه لزواجه من 53 امرأة.

يقول الرجل ويدعى «أبو عبدالله» وهو سعودي الجنسية:الخواف لا يسمع كلامي .. والرجال الشجاع اللي الله معطيه؛ يسمع الكلام".

فيما يبدو أنه يوجه نصيحة للرجال بالخطى على نهجه، وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعدد الزوجات.

ولفت الرجل السعودي الذي بلغ من الكبر عتيًا إلى أنه تزوج من 53 امرأة على مر حياته.

اطول وأقصر مدة زواج وكشف عن أطول فترة زواج مر بها والتي دامت لأكثر من 25 عامًا،

وأقصر تجربة زواج عاشها كانت لمدة شهرين فقط.