تحذير هام من الجوازات السعودية .. الإبعاد خارج المملكة 10 سنوات حال مخالفة هذا الإجراء من المواطن او المقيم

الرياض - محمد الاطلسي - تُواصل المديرية العامة للجوازات السعودية، إصدار عدد من التوضيحات والتنبيهات الهامة للمواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

تزامنًا مع ردها على العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليها، في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرًا من إجراء في حالة مخالفته يتم الإبعاد خارج المملكة لمدة 10 سنوات كاملة، وموقف العودة للعمل بالمملكة بعد الحصول على خرج ولم يعد لمدة 4 سنوات.

الجوازات ومخالفة بصمة الحج وردت المديرية على استفسار ورد إليها جاء فيه: هل بصمة الحج يوقع عليها غرامة تدفع للجوازات أم لا؟، وجاء الرد، بأن عقوبة بصمة الحج من دون الحصول على التصريح الرسمي لها، يُعد مخالفة صريحة تستوجب الإبعاد إلى خارج المملكة 10 سنوات، مناشدة الجميع بعدم مخالفات اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، منعًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الفورية.

والحصول على طلب تقرير مقيم وفي إطار تحولها الرقمي نحو تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع والمقرات، أشارت الجوازات إلى أنه يُمكن الآن الحصول على خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية، متضمنًا ما يلي:

إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك.

تقرير مزود بالبيانات الشخصية الأساسية.

جميع معلومات الجواز الخاصة بالمقيم.

معلومات تأشيراته.

البيانات الخاصة بأفراد الأسرة.

ومن ناحية أخرى، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد، يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات متتالية، إلا بشرط واحد يتعلق بعودته على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، على أن تُحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة المعتمدة بالتقويم الهجري.