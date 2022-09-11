في أول زيارة له بشأن الحل باليمن .. الرئيس "العليمي” يتوجه إلى ألمانيا

الرياض - محمد الاطلسي -

�ن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، منتصف الأسبوع الجاري، بالمستشار الألماني أولاف شولتس في مقر المستشارية الاتحادية بالعاصمة برلين؛ في أول زيارة للعليمي منذ توليه رئاسة مجلس القيادة في إبريل الماضي. وذكر نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية فولفغانج بوشنر، أن المستشار شولتس سيجري محادثات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يوم الثلاثاء المقبل، في المستشارية الاتحادية. وأفاد بأن المباحثات ستركز على الجهود المبذولة لحل الصراع في اليمن والخىوج من الوضع الحالي في البلاد.