ورد الآن : رسالة أمريكية إلى إيران بشأن اليمن .. تفاصيل ماذا تضمن نصها ؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�جهت الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى إيران بخصوص تدخلاتها في الحرب المندلعة باليمن منذُ ثمانية أعوام. وشددت أمريكا على ضرورة وقف إيران تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، ودعم عملية السلام باليمن. وأوضح المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لنيدركينغ، في مقابلة مع قناة الحدث، أن الهدنة لا تزال هشة، مؤكدًا أن بلاده تسعى للوصول إلى هدنة دائمة في اليمن تفضي إلى حل سياسي للأزمة. وجدد لنيدركينغ دعوة الحوثيين إلى ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز، مشددا على أهمية تنفيذ بنود الهدنة الأممية وتوسيع فوائدها. وبدأ ليندركينغ جولة مباحثات تشمل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، لدعم الجهود الأممية لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن. وقالت الخارجية الأمريكية، إن الجولة تأتي لحث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، والعمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل. وأوضحت أن توسيع الهدنة سيؤدي إلى زيادة المنافع الملموسة لجميع اليمنيين وإحراز تقدم لا غنى عنه في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتوسيع وجهات الرحلات الجوية وفتح الطرق.