أول صورة للمتهم بذبح تاجر داخل مسجد في مصر .. الكشف عن تفاصيل صادمة !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمتهم بذبح تاجرا خلال صلاة الجمعة بقرية ميت السودان، بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية في مصر.

وأظهرت الصورة المتهم بعد قيام المصلين بتكبيله داخل المسجد، عقب تنفيذه الجريمة. وقال اتفرج عيان أن القاتل توضأ في المسجد ثم دخل محراب الصلاة وصلى ركعتين خلف القتيل ثم اقترب منه وقبل نهاية الخطبة بدقيقتين، ذبح المجني عليه بالسكين. حسب صحيفة "الوفد".

وأضاف شهود العيان إن أحد المصلين يعمل حلاقا، "وتمكن من إمساك يد القاتل عقب طعن المجني عليه ولولا إمساكه بيده لكانت رأس المجني عليه قد انفصلت عن جسده. وألقى المصلين القبض على المتهم وقاموا بتسليمه إلى الشرطة، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.