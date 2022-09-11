لأول مرة.. الرئيس اليمني العليمي يصدر قرار هام أسعد كل اليمنين ( نص القرار)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جمهورية فرنسا، عن قرار شجاع وحكيم اتخذه الرئيس اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي،والذي يقضي بتسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء ‎الحديدة

واكد السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صافا في بيان له، ان القرار يدل على أن الرئيس رشاد العليمي على قدر كبير من المسؤولية والتزامه الراسخ بالسلام، ورغبته مرة أخرى بوضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول.

وقال السفير الفرنسي: "كان للعرقلة التي قام بها الحوثيون عواقب إنسانية وخيمة، حيث أدى إلى زيادة أسعار البنزين وقلة توفر المشتقات النفطية في الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك المستشفيات".

واكد السفير ان قرار الرئيس رشاد العليمي يتيح بمواصلة جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسعة..داعياً جميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية بحسن نية للمضي قدماً نحو ‎السلام وتلبية تطلعات الشعب اليمني.