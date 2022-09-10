لاتقدر بثمن: ماهي الهدية الكبيرة التي تلقتها السعودية من الرئيس الصيني ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قدمت الحكومة الصينية هدية كبيرة للسعودية في اطار التأكيد على متانة العلاقات المتميزة بين البلدين.

هذه الهدية تمثلت في التضامن الكامل من قبل الجانب الصيني لدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

حيث تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتعلق بالعلاقات الثنائية "المتينة والوطيدة" بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات.

وتسلم وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الرسالة نيابة عن الأخير، خلال استقبال السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بمقر الوزارة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.