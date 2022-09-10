الكشف عن مشروع سياسي معادي يقوي الحوثي ويهيئ لصراع دولي واقليمي وخليجي ! .. (تفاصيل صادمة)

الرياض - محمد الاطلسي - أشار كاتب سياسي سعودي إلى أن السير نحو فصل جنوب اليمن عن شماله، هو السير نحو مشروع سياسي معادي يقوي الحوثي ويهيئ لصراع دولي واقليمي وخليجي!.

وقال السياسي السعودي سليمان العقيلي إن انفصال جنوب اليمن سيهيئ لصراع دولي وإقليمي وخليجي بسبب وجود دولة هشة في اليمن، كما سيؤدي إلى تقوية الحوثيين، واستنساخ حزب الله

وبين العقيلي أن أمن الإقليم سيختل بعد أن تتباين المصالح المحلية والخارجية، جراء الصراع الدولي والإقليمي والخليجي الذي سيمهد له انفصال جنوب اليمن.

وأضاف السياسي السعودي سليمان العقيلي في تغريدته:

“قلنا ونقول وسنقول..

إن فصل جنوب اليمن هو مشروع سياسي معادي:

1/ يقوي الحوثي الإيراني بالشمال ويؤدي لاستنساخ حزب الله على حدود المملكة.

2/تتعزز الأخطار على باب المندب وخليج عدن بوجود دولة هشة ما يهيئ لصراع دولي واقليمي وخليجي!

3/ ومع تباين المصالح المحلية والخارجية سيختل أمن الإقليم”.