ماذا قال الملك سلمان عن جهود الملكة " إليزابيث" لتوثيق علاقات بلادها مع السعودية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تعازيه لملك بريطانيا تشارلز الثالث، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد خادم الحرمين، في برقية العزاء، بالجهود التي قامت بها الملكة إليزابيث، لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلادها والمملكة.

وقال خادم الحرمين: لقد كانت جلالتها نموذجاً للقيادة سيخلده التاريخ، وإننا إذ نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين، وكذلك المكانة الدولية الرفيعة التي حظيت بها جلالتها طوال العقود التي تولت فيها عرش بلدكم الصديق.