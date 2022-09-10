ليس ياسر القحطاني .. خطوبة الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي من أشهر لاعب سعودي على الإطلاق تفجّر ضجّة واسعة على مواقع التواصل !!.. اتفرج الحقيقة كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - تفاجأ الجمهور العربي بتداول أخبار تتحدث عن خطوبة الفنانة بلقيس أحمد فتحي من نجم هجوم المنتخب السعودي للمرة الثانية.

يأتي ذلك تزامناً مع تصريحات للفنانة بلقيس فتحتي تحدث فيها عن تكرار تجربة الارتباط مجدداً وهو ما فجّر ضجة.وزعمت الأخبار خطوبة الفنانة من نجم هجوم المنتخب السعودي السابق "نايف هزاز" والذي كانت قد جمعتها به خطوبة سابقة.

ورغم عدم تأكد أخبار الخطوبة بشكل رسمي إلا أن الفنانة "فتحي" كانت قد أثار ضجّة في أحدث تصريحاتها عن الزواج.

فبردٍّ صريح على أسئلتهم فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي المتابعين على سؤال زواجها حيث أكدت أنها لا تمانع تكرار تجربة الزواج بعد انفصالها عن أب ابنها الوحيد.

وردّت بلقيس على سؤال عن حالتها العاطفية وقبولها للزواج، فقالت في تغريدة عبر "تويتر": "قلبي أخضر... حابة أكرر تجربة الزواج أكيد بس مش في الوقت الحالي أبداً... يمكن بالمستقبل".

والحقيقة أن قصّة حب كبيرة كانت قد جمعت النجمة باللاعب السعودي منذ سنوات وتكللت بخطوبة لم يكتب لها النجاح