عاجل.. وفاة فنان مصري شهير و الحزن يجتاح الوطن العربي ( الاسم )

الرياض - محمد الاطلسي - توفي، اليوم، الفنان والمخرج المصري طارق هاشم.

وأعلنت خبر وفاته ابنة شقيقه ومجموعة من أصدقائه المقربين عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت مروة هاشم: «إنا لله وإن إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب، الأستاذ طارق محمد هاشم».

وكتب مدير التصوير سعيد شيمي: «البقاء لله، المخرج طارق هاشم، ألف رحمة ونور على روحه وفي الجنة ان شاء الله».

ونعى المخرج أحمد البدري الفقيد، قائلاً: «العزيز الغالي المخرج طارق هاشم في ذمة الله لك الرحمة والغفران، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار بإذن الله».

يُذكر أن طارق هاشم شارك بالتمثيل في فيلم «الشياطين في إجازة» عام 1973، وفيلم «المحفظة معايا» عام 1978،.