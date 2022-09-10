منصة أمريكية شهيرة تبث محتوى غير لائق والسعودية تباغتها بإزالته .. ستنصدم عندما تعرف ما هو المحتوى !

الرياض - محمد الاطلسي - طالبت كل السعودية ودول خليجية وكذلك مصر من منصة “نتفليكس” الأمريكية للبث التدفقي بإزالة المحتوى الذي “يتعارض مع القيم المجتمعية”.

و حذرت جهات رقابية سعودية وخليجية في بيان من أن بعض المواد، ومنها محتوى موجه للأطفال، يتعارض مع القواعد التنظيمية المعمول بها.

وأضاف البيان بالقول إن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات المستقبلية.

كما جاء في بيان نشرته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي طالبت منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.