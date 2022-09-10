خبر مفرح تتلقاه السعودية من العاصمة القطرية الدوحة والافراح تعم أرجاء المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - جاءت الاخبار السعيدة من العاصمة القطرية الدوحة ، واسعدت كل السعوديين.

وعمت الافراح ارجاء المملكة بعد الاعلان عن فوز فريق الهلال السعودي على فريق الزمالك المصري بضربات الترجيح

وتوج الهلال السعودي بكأس "سوبر لوسيل" بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب "لوسيل" في قطر، بالتعادل 1-1.

وأقيمت هذه المباراة بمناسبة افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر الملاعب لنهائيات مونديال "قطر 2022".

وأحرز المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو، هدف التقدم للهلال في الدقيقة 18، وأدرك الدولي المصري أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل للزمالك بحلول الدقيقة 33.

ولم تتغير النتيجة في باقي الدقائق من المباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق السعودي.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 77 ألف مشجع، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.