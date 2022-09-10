تعديلات في السعودية .. شروط الحصول على الجنسية السعودية وفق نظام المملكة الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية هو النظام الذي يوضح القوانين والضوابط التي يتم منحها لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أن الحكومة في المملكة وضعت هذه الضوابط منذ عام 1954 ميلادي- 1374 هجرية.

وكان هذا القانون حتى يتم التمتع بجميع حقوق الجنسية السعودية داخل المملكة العربية السعودية وكذلك خارجها، ومن الجدير بالذكر أن وزير الداخلية السعودي يقوم بالتوصية إلى رئيس مجلس الوزراء السعودي والذي وافق على الطلبات التي تستوفي جميع الشروط الموضحة حتي يتم النظر في الطلب وقبوله أو رفضه

شروط الحصول على الجنسية السعودية

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي الجنسية قد بلغ سن الرشد.

ـ كما يشترط أن يكون شخص عاقل لا يعاني من أي أمراض نفسية كالجنون.

ـ يشترط كذلك أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الجنسية مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويجب أن تكون سنوات الاقامة متتالية.

ـ يجب أن يكون شخص حسن السير والسلوك،

ـ كما يجب أن لا يكون صدر عليه حكم سجن لمدة ستة أشهر وذلك بسبب ارتكابه جريمة غير اخلاقية.

ـ بالإضافة إلي أنه يجب أن يتم ثبوت أنه يرتزق من وراء عمله بطريقة شرعية.

*شروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب:

ـ يشترط أن يكون الشخص المتقدم شخص بالغ سن الرشد.

ـ يشترط كذلك أن يجيد المتقدم اللغة العربية.

ـ يجب أن يتم ثبوت حصوله على رزقه بطرق شرعية.

ـ بالإضافة إلى أن يكون المتقدم يعمل في إحدى المهن التي تحتاج إليها البلد.

ـ كما يجب أن يكون شخص كامل العقل والبنيان.

ـ يشترط أن يكون هذا الشخص مقيم داخل المملكة المملكة لمدة لا تقل عن 10سنوات.

ـ يجب أن يكون المتقدم شخص حسن السير والسلوك، كما يجب أن لا يكون لديه حكم مسبق بقضية تمس الأخلاق والشرف.