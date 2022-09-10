في السعودية .. شروط وطريقة استخراج رخصة قياد سيارة للنساء عبر خدمة أبشر

الرياض - محمد الاطلسي - مكنت المملكة العربية السعودية المرأة من التعرف على طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء عبر أبشر 1444.

والتي أصبح من خلالها إمكان النساء القيام باستخراج رخصة القيادة بسهولة وذلك من خلال مجموعة من القواعد والشروط والمحددات المطلوبة التي من اختصاصها أن تسهل حصول المرأة السعودية على رخصة القيادة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض التفاصيل حول هذا الموضوع. تستطيع النساء السعوديات أو النساء الوافدات إلى المملكة العربية السعودية القيام باستخراج رخصة قيادة وذلك من خلال عدة خطوات وهي:-

قم بالتوجه إلى منصة أبشر وذلك من خلال موقع المنصة الرسمي. قم بالانتقال إلى خيار الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر فوق خيار المرور..

قم بتحديد تجديد رخصة قيادة.

قم بكتابة الوثائق والمستندات المطلوبة.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة عبر الموقع.

قم بتحديد نوع الرخصة وعدد السنوات المطلوبة.

قم بالتأكد من صحة البيانات المتعلقة برخصة القيادة.

قم بالضغط على خيار استخراج الرخصة.

قم بتحديد طريقة توصيل الرخصة. رخصة القيادة للنساء في السعودية

وفرت المملكة العربية السعودية للمرأة السعودية إمكانية قيادة السيارات حيث جاء القرار الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أصدر مرسومًا ملكيًا ينص بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة داخل المملكة تحديدًا في 10/ شوال/ 1439هـ الموافق 24/ يونيو/ 2018مـ، والتي كانت قيادة السيارات في السابق تمنع على جميع النساء قبل صدور المرسوم.

وضعت الحكومة في المملكة السعودية مجموعة من الشروط والقواعد التي لا بد من اتباعها لاستخراج رخصة قيادة للنساء المتمثلة في الآتي :-

يجب أن تبلغ المرأة سن 18 سنة للحصول على رخصة القيادة.

يجب أن يتم سداد كافة المخالفات المروية السابقة على المركبة.

يجب أن يتم دفع جميع الرسوم الخاصة باستخراج رخصة القيادة.

يجب عدم وجود أي أمراض من شأنها إعاقة قيادة السيارة، ويتم تأكيد ذلك بتقرير طبي معتمد.

يجب ألا تكون المرأة معرضة لأي مخالفات قضائية سباقة.

يجب ألا تكون سبق اتهام المرأة بالتعاطي أو تهريب أو ضبط حيازة المخدرات في السعودية.

يجب أن تجتاز اختبار القيادة.

يجب أن تجتاز اختبار الفحص النظري.

يجب إدخال الوثائق المطلوبة وهي:- صورة للهوية.

وثيقة للإقامة للأجانب بحيث تكون سارية الصلاحية. تقديم 6 صور شخصية للمرأة بمقاس 4*6 سم. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1444 لكي يتم تقديم طلب استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية، يجب التأكد من إتاحة الوثائق والمستندات المطلوبة المتمثلة في عدة خطوات وهي الآتي:-

قم بتقديم تقرير طبي يثبت بعدم وجود أي مرض يعيق قيادة المركبات. قم بتقديم تقرير عن فحص النظر لأحد المراكز الصحية سواء حكومية أو خاصة. قم بتقديم وثائق وبطاقة الإقامة. قم بتقديم 6 صور شخصية شمسية بقياس 4*6 للمتقدمة. قم بتقديم ملف خاص لحفظ جميع المستندات.

حجز استخراج رخصة قيادة للنساء عبر أبشر 1444 وضعت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية طريقة من خلالها يمكن حجز استخراج رخصة قيادة للنساء عبر منصة أبشر الإلكترونية ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:-

قم بالانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال موقع المنصة الرسمي. قم بتحديد خيار أبشر أفراد. قم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية.

قم بكتابة كلمة المرور. قم بالنقر فوق خيار تسجيل الدخول. قم تحديد خيار خدماتي. قم بالنقر فوق خيار المرور. قم بتحديد خدمة حجز موعد. قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة. قم بتحديد الموعد المناسب ضمن المواعيد المتاحة. قم باختيار أقرب فرع. قم بتأكيد الموعد.