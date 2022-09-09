عاجل.. صدور قرار رئاسي هام بتعيين شخصية بارزة في هذا المنصب الكبير (الاسم)

الرياض - محمد الاطلسي - عينت قيادة التحالف العربي ممثلة بالقوات المشركة السعودية والإماراتية العميد ناصر بن صالح ثوابه قائدًا عسكريًا ميدانيًا للمنطقة العسكرية السادسة وللمحور الشمالي الحدودي وقائدًا للواء 48 حرس حدود.

يأتي تعيين ثوابه بموافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس الرئاسة اليمنية.

وكان العميد ناصر بن صالح ثوابه قد غادر صباح الأربعاء الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء قيادة العمليات المشتركة السعودية وبحضور القائد الإماراتي ورئيس هيئة الأركان العامة اليمني صغير بن عزيز.

وجرى على اثر ذلك اللقاء اختيار العميد ثوابه بالاجماع قائدًا عسكريًا للمنطقة العسكرية السادسة وقائد للواء 48 حرس حدود.