اليمن : أول رد ناري للمنطقة العسكرية الاولى على تهديدات الانتقالي بشان السيطرة على وادي حضرموت .. وتعلن الجاهزية القصوى لهذا الامر الهام؟

الرياض - محمد الاطلسي - عقدت المنطقة العسكرية الاولى اجتماعا مع قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى بقيادة صالح طيمس الذي شدد على رفع اليقظة القتالية العالية والإعداد لمجابهة اي تحركات او قرارات تهدف لاخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت مايشير الى اعلانهم التصدي لاي هجوم قد تقوم به قوات الانتقالي.

كما شدد في الإجتماع قائد المنطقة العسكرية الاولى صالح طيمس على متابعة الأوضاع العسكرية ورفض تطبيق اي قرارات تنص على اخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت كما جاء في مخرجات اتفاق ومشاورات الرياض واصفاً هذه القرارات بانها سعودية إماراتية حسب تعبيره.