تحذير هام يطلقه سياسي سعودي من مشروع معادي في جنوب اليمن يقوي ”الحوثي” ويهيئ لصراع خليجي

الرياض - محمد الاطلسي - حذر سياسي سعودي من مشروع معادي في الجنوب اليمني يقوي جماعة الحوثي، ويهيئ لصراع خليجي. وقال سليمان العقيلي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر " إن "انفصال جنوب اليمن سيهيئ لصراع دولي وإقليمي وخليجي بسبب وجود دولة هشة في اليمن، كما سيؤدي إلى تقوية جماعة الحوثي، واستنساخ حزب الله على حدود المملكة".

ولفت إلى أن "أمن الإقليم سيختل بعد أن تتباين المصالح المحلية والخارجية، جراء الصراع الدولي والإقليمي والخليجي الذي سيمهد له انفصال جنوب اليمن".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلانات متكررة لمكونات يمنية جنوبية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيها نحو الانفصال أو ما تسميه فك الارتباط، والعودة إلى ماقبل 22 مايو 1990.