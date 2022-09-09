ورد الآن : معارك عنيفة تحدث في مارب ووصول تعزيزات ضخمة لهذا الطرف !

الرياض - محمد الاطلسي - تدور، في الأثناء، معارك عنيفة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهات محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة، تشهدها جبهة البلق الشرقي، جنوبي مارب، في هذه الأثناء، عقب هجمات حوثية ومحاولات تسلل إلى مواقع حساسة.

وأضافت المصادر أن المواجهات مستمرة، بين قوات الجيش الوطني مليشيات الحوثي في جبهة البلق الشرقي، عقب وصول تعزيزات كبيرة للمليشيات الحوثية.

وتأتي تلك المواجهات ضمن الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية، وتتزامن مع نقل أسلحة ومعدات وآليات عسكرية إلى الخطوط الأمامية في مختلف الجبهات.