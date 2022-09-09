وظائف شاغرة في الهيئة الملكية السعودية برواتب تصل إلى 13 ألف ريال سعودي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الهيئة الملكية عن وظائف شاغرة لكل من الذكور والإناث عبر برنامج التأهيل والإحلال برواتب تصل لـ13,000 ريال، للعمل بشركات القطاع الخاص، ويبحث العديد من المواطنين عن فرصة عمل تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين، إليكم تفاصيل التقديم في وظائف الهية الملكية والتخصصات المطلوبة.

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية كشفت الهيئة الملكية الوظائف الشاغرة لديها عن عدد من التخصصات وهي التي تأتي على النحو التالي.

• وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 دون اشتراط للخبرة ورابط التقديم عبر منصة “careers.rcjy.gov.sa”

• الهيئة الملكية بالجبيل تعلن 49 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

وظائف شاغرة لمهندسين الطرق. وظائف خالية لمراقبي عمال النظافة. وظائف مدير المحطة. فرص عمل مساعد فني صيانة. وظائف إداري مكتب، إضافة إلى وظيفة مراقب مواد.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة الملكية

أوضحت الهيئة الملكية أنه لا بد أن يكون هناك بعض المؤهلات للقبول في الوظائف الشاغرة من بينها، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، على أن يكون مقر العمل في الجبيل، ينبع، ورأس الخير.

معلومات عن البرنامج

ويعتبر برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية لبرنامج بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية وكشفت الهيئة الملكية طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة من خلال الدخول على رابط التقديم في وظائف الهيئة الملكية.

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

وفي وقت سابق لها كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الرسمي عن توافر وظائف شاغرة في العديد من التخصصات للعمل في مقر الهيئة الملكية في محافظة العلا، للتخصصات التالية وظيفة قيادة المحتوى المحلي، وظائف رائدة في تمكين الشركات الصغيرة.

وظائف قيادة مراقبة المشتريات. وظيفة إدارة الصندوق. وظيفة مدير المشاركة المجتمعية. وظيفة إنتاج مشاتل النباتات، وأخصائي أول مراقبة التربة والتصحر. وظيفة استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.