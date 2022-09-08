تركيا تعلق على قرارات وزراء الخارجية العرب وتطلق عليها هذا الوصف

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت أنقرة رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ تلك القرارات "تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق".

وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الأربعاء: "شهد الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، المنعقد في 6 سبتمبر/ أيلول عام 2022 مرة أخرى قرارات وتصريحات تتضمن مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، ونرفض تماما هذه القرارات والتصريحات".

كما شددت على أن هذه القرارات "اتخذت تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق وقصيرة الأمد".

واعتبرت الخارجية أن هذه القرارات "تحرم جامعة الدول العربية من فرصة تقديم مساهمة ملموسة وبناءة ومستدامة في حل المشكلات الإقليمية".

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن تركيا ستواصل مكافحة ما تقول إنه "تهديدات إرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي رغم النهج المتحامل عليها".

هذا ولفتت إلى أن مكافحة تركيا للإرهاب الانفصالي يحمل أيضا أهمية كبيرة من حيث الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

واختتمت الخارجية التركية بيانها: "وفي هذه المناسبة، تجدد تركيا استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تولي أهمية لإرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة كهدف مشترك".

المصدر: الأناضول