مقتل "معلمة" سعودية على يد زوجها و ما فعله الجاني بعد ارتكاب الجريمة صادم للجميع ! .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - لقيت معلمة خمسينية مصرعها إثر إصابتها بطعنات نافذة على يد زوجها في جدة ، يوم أمس .

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المرصد" فإن المجني عليها تدعى " و . ا " معلمة، وزوجها المتهم يدعى " ر. ع . ا " مقيمين بحي الصفا.

ووفقا ل "المعلومات" قام المتهم بدخول المطبخ وراء زوجته وأغلق الباب ثم طعنها بسلاح أبيض ولم يفتح الباب إلا بعدما تأكد أنها لفظت أنفاسها الأخيرة .

وأفادت " المعلومات" أن المتهم قتل زوجته المجني عليها وظل واقفا ، وهي تنازع الموت .

ومن المقرر أن تصدر الجهات المختصة بيانا لكشف ملابسات الجريمة.