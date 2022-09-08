عاجل : مدرعات و اطقم غير مسبوقة تابعة لهذه القوات تدخل هذه المحافظة اليمنية!.. تفاصيل مايحدث

الرياض - محمد الاطلسي - أفاد مصدر عسكري،أن الحوثيين مستمرين في إرسال التعزيزات باتجاه محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وأوضح المصدر إن ‏تعزيزات الحوثيين مستمرة بالتدفق باتجاه جبهات مأرب الجنوبية والغربية.

‏ وأضاف أن مدرعات وأطقم دخلت باتجاه المناطق الغربية والجنوبية بشكل غير مسبوق.

وتشن جماعة الحوثي هجمات برية واستهداف مواقع الجيش بالأسلحة الثقيلة وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، بالتزامن مع حفر خنادق وبناء التحصينات وشق طرقات فرعية. وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع تمديد الهدنة الأممية التي أعلنتها الأمم المتحدة