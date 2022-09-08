ضجة كبرى في المملكة يثيرها طفل سعودي و يشعل مواقع التواصل .. لن تصدق ماذا فعل؟ .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - علق الطفل مشعل الشهراني ابن الـ 9 سنوات على الصورة التي انتشرت له وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه ليخفف العناء عنهما في أول يوم دراسي.

وقال الطفل: "أحب مساعدة أهلي دائماً، وخصوصاً أختي سارة ونورة بعد العودة من المدرسة، والشنطة ما كانت ثقيلة، لكن حبيت أساعدهما وسط الحر والزحمة. حسب " العربية . نت" وتابع، الطفل الذي يدرس في ابتدائية ابن نفيس بخميس مشيط،ماكنت أدري عن التصوير إلا بعد انتشار الصورة". مشيرا إلى أن والده التقط الصورة، وأرسلها على "قروب العائلة" في واتساب، ثم انتشرت على مواقع التواصل. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لطفل سعودي في خميس مشيط ، حظيت بتفاعل واسع ، لمساعدته شقيقتيه نورة وسارة الطالبتان بالصف الأول الابتدائي أثناء عودتهم من المدرسة .