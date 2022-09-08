عاجل : صدار قرارات رئاسية جديدة بتعيين هذه الشخصيات بمناصب كبيرة في الدولة.. ( الاسماء و المناصب )

الرياض - محمد الاطلسي - افاد مصدر عسكري بأن وزير الدفاع اصدر قرارات تكليف لقادة في ألوية الحماية الرئاسية والدفاع الساحلي والمشاة، تمهيدا لصدور قرارات رئاسية بتعيينهم رسميا.

وأوضح المصدر أن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أصدر قرارات بتكليف عدد من الضباط بمهام في قيادة وعمليات ألوية الحماية الرئاسية والدفاع الساحلي والمشاة

الصبيحي، إضافة إلى تكليف "محمد احمد الصبيحي"، رئيس لأركان اللواء، و"علي محمد الدوري"، رئيسا لعمليات اللواء ذاته.

كما أصدر وزير الدفاع قرارات بتكليف كل من: "الخضر محمد مقيلب"، أركان للواء الرابع مدرع حماية رئاسية، و"عبدالله سعيد المداري"، اركان للواء الدفاع الساحلي، و"عبدالخالق الخضر عبده سعيد"، اركان للواء ١٠٣ مشاه، وفقا لموقع المصدر أونلاين