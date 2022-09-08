اليمن .. العليمي يخرج عن صمته و يكشف المسؤول الوحيد عن احتجاز سفن الوقود في ميناء الحديدة والتسبب في أزمة طاحنة

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي تمنع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وتختلق الذرائع لإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في الرياض المبعوث الأممي الى اليمن هانس جروندبيرج، للبحث في مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، مشيداً بالموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم. واشار العليمي الى خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، مؤكدا عدم وجود اي اجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية الى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي.

وطالب العليمي من المجتمع الدولي مزيدا من الضغوط لدفع المليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية، وإلزام المليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.