موجة غضب بين السعوديين بعد أساه "حنان دشتي" للسعودية .. طالبوا بطردها من جدة ومنعها من دخول المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت سيدة الأعمال وخبيرة التجميل الكويتية المعروفة حنان دشتي موجة غضب عارمة بين السعوديين الذين طالبوا بطردها من جدة ومنعها من دخول المملكة وذلك بعد نشر حنان دشتي مقطع فيديو أثار حفيظة المواطنين.

ونشرت حنان دشتي مقطع فيديو عبر حسابها في سناب شات أوضحت فيه انها تتعرض للخداع في جدة وتعمد استغلالها ماديا قائلة: “فيه ناس قالوا يمكن شافوا اسمك في الفندق فاستغلونك، احنا تعبنا شركات تسويق يرون اسمنا يزيدون علينا السعر”.

وأنهت حنان دشتي الفيديو ساخرة أنها ستقوم بتغيير اسمها ل ” حنان خاشقجي” وهو ما رفضه سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدين أنها تتعمد التلميح بالإساءة للملكة وذلك من خلال هاشتاق #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه .