دولة خليجية تفاجىء الجميع و تعلن إلغاء نظام الكفيل ومميزات جديدة لحاملي الأقامة الذهبية

الرياض - محمد الاطلسي - بيان جديد يعتبر انتصار للعمال القادمين إلى الإمارات، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية عن إلغاء عن نظام الكفيل كلياً، بالتزامن مع تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، بجانب بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة بدءا من تاريخ 3 أكتوبر المقبل، وفقا لما رود في صحيفة «البيان» الإماراتية.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وأعلنت عن أهمية منظومة التأشيرات الجديدة، التي سوف توفر مرونة كبيرة في تلقّي الخدمات والحصول على التأشيرة والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العم بالإضافة إلى زيادة مدة بقاء الأجنبي داخل الدولة من شهر إلى ستة أشهر، بعد انتهاء أو إلغاء إقامته

وأكدت في أثناء خلال مؤتمر صحفي، أنه يمكن للباحثين عن فرص عمل وللمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المهارات والمواهب الاستفادة من المزايا الجديدة، لمنظومة التأشيرات المحدثة عقل صدور اللائحة التنفيذية كما يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات وأنه للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة ومراكز سعادة المتعاملين في الدولة بعد تاريخ الثالث من أكتوبر المقبل.

مافيش حاجة هتمشيك.. الإمارات تعلن إلغاء نظام الكفيل ومميزات جديدة لحاملي الأقامة الذهبيةإلغاء نظام الكفيل في الإمارات ونوه اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة التنفيذية في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرسوم بقانون اتحادي، في ذلك التوقيت المهم، وأن جواز السفر الإماراتي الجديد يتضمن مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوّعة من التأشيرات، لكافة من يرغبون في العمل والعيش في الإمارات، بجانب توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وكذلك لأصحاب الخبرات بجانب استقطاب رؤوس الأموال.

التأشيرات المحدثة في الإمارات وسوف تضمن التأشيرات المحدثة ضوابط وشروط مبسطة تدعم منهج الهيئة في مجال تقديم خدمات استباقية، لكل الفئات من الأجانب والمقيمين، وعن جواز السفر الإماراتي الجديد، قال أنه يتماشي مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو توفير الأمن والأمان للمواطن، والتوجه نحو الحكومة الذكية بجانب تعزيز الهوية الوطنية حيث يمكن لحاملي جوازات السفر استخدام جوازات سفرهم لحين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، على أن تكون سارية المفعول وتجديدها عبر القنوات الإلكترونية في هذا الشأن، لاستصدار جواز سفر جديد، ولا يترتب على ذلك أية تكاليف أو رسوم مالية.

وأضاف: «يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء في ما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة. ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، ما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان».

تشمل الإقامة الخضراء ثلاثة أنواع من الفئات، الأولى الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والثانية هي الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى أخرى للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري كما تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل، وهناك االإقامة الذهبية لها مميزات هي إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم حتى إذا توفى المعيل وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها.