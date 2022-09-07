السلطات السعودية توجه ضربة قاضية لهذا الحزب السياسي اليمني

الرياض - محمد الاطلسي - تنظر المملكة العربية السعودية الى جزب الاصلاح اليمني، احد فروع تنظيم الاخوان بأنه تنظيم ارهابي ،

وادرجت السلطات السعودية رسميا جماعة الاخوان تنظيم ارهابي .

واصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية في وقت سابق بيانا ، اوضحوا فيه ان جماعة الاخوان ، هي حماعة مارقة تستغل الدين للوصول الى سدة الحكم .

كما هاجم محللين سياسيين تنظيم الاخوان وكشفوا انهم يتقربون للحكام ويؤيدهم ويتزلف اليهم ، حتى اذا شعروا ان الحاكم ضعيف انقضو عليه دون رحمة ، وسيطروا على الحكم، كما فعلوا في اليمن مع الرئيس صالح رغم انه منحهم كل شيء .

وفي هذا السياق توقع الخبير السعودي المقرب من مركز صنع القرار في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز الشهري، عودة العديد من القيادات التي وصفها بـ”الاخوانية” مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بـ”فقدان مصالحهم”. وكانت السعودية قد شنت حملة اعتقالات في صفوف قيادات بحزب الإصلاح بينهم برلمانيين وسياسيين وعسكريين في حين تفرض على قيادات أخرى كعلي محسن وامين العكيمي إقامة جبرية. وجاء الحديث السعودي عن عودة مرتقبة عشية تقارب جديد بين حزب الإصلاح و “الحوثيين”.