اذا كنت مغترب في السعودية.. فعليك ان تعرف الان وحالاً هذا الخبر بشأن الاقامات والترحيل.. تعرف عليه حالا ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عن كافة التفاصيل الخاصة بالخطوات للاستعلام عن مدة الإقامة في السعودية 2022. تقدم معظم دول العالم خدمات إلكترونية متنوعة لمواطنيها لتسهيل وتوفير الوقت والجهد ، وتميل معظم دول العالم إلى تقديم مثل هذه الخدمات.

فرض وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) حالة من التطويق وعدم الاختلاط بين الدول وحتى بين مدن الدولة نفسها. أصبحت خدمة الاستعلام عن انتهاء الإقامة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية متوفرة عبر منصة أبشر الإلكترونية. في السطور القليلة القادمة سوف نستعرض لكم متابعين وزوار موقع كورة فال العارضة خطوات الاستعلام عن الإقامة في السعودية 2022 كما يلي: – تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة للاستعلام عن صلاحية الإقامة للأجانب والمقيمين في المملكة بطريقة إلكترونية بالكامل ، حيث تضم المملكة عددًا كبيرًا من الأجانب يأتون للعمل أو الإقامة في المملكة وحسب الحاجة بموجب القانون في المملكة العربية السعودية ، يجب أن يكون لدى جميع الأجانب وثيقة إقامة سارية المفعول، توفر حكومة المملكة العربية السعودية إمكانية التحقق إلكترونيًا من فترة الصلاحية بخطوات بسيطة ، يمكنك اتباع الخطوات التالية: –

الوصول المباشر إلى الموقع الرسمي لمؤسسة أبشر السعودية للخدمات الشخصية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال اسم المستخدم أو الهوية أو رقم بطاقة الإقامة وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق البشري الصحيح. انقر فوق زر تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية. الضغط على القائمة (طلب إلكتروني).

ومن ثم تحدد (خدمة الجوازات). من خلال القائمة المنسدلة للخدمات. الضغط على الخدمة (مطلوب التحقق من الإقامة). ستظهر صفحة تطلب إدخال بعض البيانات وهنا يلزم إدخال رقم إقامة الأجنبي المطلوب. يجب إدخال رمز التحقق المرئي البشري بشكل صحيح. انقر فوق الزر (طلب).