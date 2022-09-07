اليمن.. تسريب مقطع يكشف تفاصيل صادمة لتصفية قائد عسكري بارز في الإنتقالي بعد خلاف مع ضابط إماراتي ( اتفرج الفيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قيادي في المقاومة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تصفية أحد القيادات العسكرية التابعة للانتقالي بعد خلاف مع ضابط إماراتي.

وقال القيادي عادل الحسني في تغريدات على تويتر رصدها "يمن دايز" "أن قائد اللواء الرابع دعم وإسناد التابع للانتقالي الجنوبي هدار الشوحطي توفي في المستشفى بعد ساعات من محاولة تصفيته جسدياً في مديرية الحد يافع بمحافظة لحج."

وأضاف الحسني بقوله "إن الشوحطي كان على خلاف كبير مع أحد الضباط الإماراتيين، متهماً أبوظبي بتصفيته جسدياً بسبب هذا الخلاف بينه وبين الضابط الإماراتي."