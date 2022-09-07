هذه هي شروط إصدار بطاقة القبائل النازحة الجديدة للحصول على الجنسية السعودية؟ .. تعرف عليها !

الرياض - محمد الاطلسي - زاد البحث مؤخراً حول بطاقة القبائل النازحة الجديدة، و مستند من ضمن المستندات الرسمية التي يجب توافرها من أجل إتمام الكثير من العمليات من خلال المنشآت الحكومية، كما تزايد البحث أيضاً عن الفئات المستحقة لبطاقة القبائل النازحة، وشروط تجديد بطاقة النازحين.

بطاقة القبائل النازحة الجديدة

وبالنسبة لبطاقة القبائل النازحة الجديدة، فالفئات المستحقة لها هم أصحاب الأغنام والإبل أو البدون، ويجب توافر نسخة من وثيقة السفر، وصورة عائلية، وصورة شخصية حديثة وواضحة للفرد، كشرط أساسي لتجديد بطاقة النازحين بالمملكة العربية السعودية.

مع العلم أن البدون هم يعتبروا من إحدى القبائل البدوية التي نزحت، وهم من نسل البدو، لأنهم كانوا يتنقلون باستمرار وينتقلون من مكان لآخر، فهم قبائل نازحة في المملكة العربية السعودية يسكنون بها، ولكن لم يحصلوا على الجنسية السعودية، وتتركز هذه قبائل في المناطق الجنوبية من المملكة مثل مدينة جازان، ويبلغ عددهم حوالي 70 ألف فرد.

لذلك قامت الحكومة السعودية بمنح بطاقة النازحين لهم، لكي تسهل عليهم إتمام المعاملات التي تتطلب منهم التوجه إلى المؤسسات الحكومية بالمملكة السعودية، مثل التقديم في المدارس والجامعات، و المؤسسات تعليمية الأخرى.

شروط الحصول على بطاقة النازحين

ولكي يتمكن النازحين من الحصول على البطاقة الخاصة بهم، يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يقدم الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، نسخة طبق الأصل من وثيقة السفر سارية الصلاحية.

مع ضرورة الحصول على صورة عائلية.

وتوافر صورة شخصية حديثة وواضحة للشخص المتقدم بطلب البطاقة.

شروط تجنيس القبائل النازحة بالسعودية

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية وضعت عدة شروط، لتجنيس النازحين بالجنسية السعودية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أولاً يجب الحصول على دخل شهري ثابت، من جهة شرعية في المملكة السعودية.

مع ضرورة إجادة الشخص المتقدم لطلب الجنسية من اللهجة التي تستعمل في المملكة السعودية.

و أن يكون الشخص المتقدم لطلب الجنسية من المقيمين داخل نطاق المملكة السعودية، لمدة تتجاوز الـ 10 سنوات بشكل متتالي.

كما يجب معرفة النطق باللغة العربية.

وأن يكون الفرد المتقدم لطلب الجنسية السعودية بلغ سن الرشد.

وأن يتمتع الفرد بالسلامة العضوية والنفسية.

و ألا يكون الفرد قد حصل على جنسية أخرى عربية.

مع ضرورة أن يكون والدي الفرد والفرد نفسه ولدوا داخل السعودية.