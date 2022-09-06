وردنا الأن.. الكشف عن الطرف المتورط في الهجوم على الحزام الأمني في أبين .. (تفاصيل اكثر )

الرياض - محمد الاطلسي - تعالت أصوات محلليين ومراقبين يمنيين، عقب أول هجوم إرهابي إستهداف قوات أمنية بمديرية أحور، محافظة أبين ، اليوم الثلاثاء، مخلفا حوالي 35 قتيلا وجريحا من الأمن والارهابيين المهاجمين الذي يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة. وقال عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للأبحاث والدراسات، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "

الحوثي "، إن " ون أعادوا تنظيم الارهابيين بإطلاق سراح العشرات من قيادات القاعدة وداعش، و الانتقالي استوعب العشرات في مشروع الإستتابة الإماراتي"؛ حد وصفه. وأشار إلى أن ذلك المشروع يستهدف "فرض واقع بالقوة". وتابع: "سيجند آلاف الساخطين وستخرج مديريات بأكملها في الجنوب من السيطرة ويتمدد فيها الحوثي تحت مظلة الارهاب ومكافحة الارهاب، كما البيضاء"؛ في إشارة إلى مزاعم مليشيا الحوثي بمكافحة الإرهاب عقب سيطرتها على مديريات عدة بمحافظة البيضاء قبل سنوات.