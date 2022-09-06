السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يقوم بهذا الأمر في السعودية ! .. تعرف عليه وابتعد عنه فوراً!

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت النيابة العامة السعودية، في بيان صدر عنها خلال ساعات اليوم، تحذيرات لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، من إنتاج كافة ما يمكنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو تخزينه، أو إرساله، وذلك من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية “الإنترنت”، أو أي من أجهزة الحاسب الآلي، بحسب ما نشرته جريدة “عكاظ” على موقعها الإلكتروني.

خطوات لحماية الحياة الخاصة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أكدت على أن من يخالف ما سلف ذكره بخصوص المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل البلاد، سوف يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما ارتكبه، كما أن النيابة حذرت في بيانها من أن يرتكب أي من المتواجدين داخل السعودية أي سلوكيات أو ممارسات من شأنها أن تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية.