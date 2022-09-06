"باحث" يكشف عن مخطط للإخوان للتغلغل في المملكة.. ولماذا استهدفوا هذا الصرح السعودي الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية يوسف الديني عن وثائق تبرهن تخطيط الإخوان للتحكم في مناهج التعليم في المملكة.

وقال خلال لقاء له مع قناة "العربية" : "رجعت إلى نظرية ما هي نوعية هذه المناهج التعليمية، وكيف نحكم على هذا المنهج أو النص بأنه متشدد أو متطرف، فهناك جزء من العلوم الإنسانية المستقلة، وأيضا تاريخ الجماعة".

وتابع، جمعت كافة مدونات الإخوان، علي عشماوي، والتاريخ السري، وهو بالمناسبة كلف برسالة قرأها على زينب الغزالي ثم قالت له أذهب بها إلى سيد قطب حول نشاط جماعة الإخوان في السعودية لاختطاف التعليم في السبعينيات.

الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية يوسف الديني يكشف عن وثائق تبرهن تخطيط #الإخوان للتحكم في مناهج التعليم في #السعودية.#سؤال_مباشر@[email protected] لمشاهدة الحلقة الكاملة على اتفرج: https://t.co/j7sWrBtKLH pic.twitter.com/HRydlbDL9P

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 4, 2022 وأردف، أيضا كان الفضاء السياسي فيه نوعا من التنافسية فهناك نظام جمال عبد الناصر، والدولة السعودية الفتية، وكان التعليم من القرار الذكي جدا في بداية الستينيات.

وأشار إلى أن بداية التغلغل كانت في الجامعات لأن في مرحلة المراهقة من السهل التجنيد، وفي مرحلة الطفولة المؤثرات كثيرة والمنهج مازال تعليم الكتابة والحروف، أما في الجامعة الموضوع أكبر، هناك بحث ميداني، وأنشطة.

وأضاف، الذين جاءوا إلى المملكة من قيادات الإخوان التربوية، من مصر أو سوريا أو العراق عملوا في 3 جامعات "جامعة الملك سعود، والجامعة الإسلامية، وجامعة البترول والمعادن". لافتا إلى أنه كان هناك استقطاب لكثير من الطلاب.