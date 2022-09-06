القبض على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية في السعودية بعد ممارستهم هذا الفعل الصادم في المملكة!!

الرياض - محمد الاطلسي - ألقت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية، القبض على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية، بعد ممارستهم للتسول في المملكة.

وأكدت الأجهزة الأمنية بالسعودية، أن شرطة القصيم تقبض على يمني ويمنية مارسوا التسول عبر استعطاف المصلين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية لمكافحة التسول بمختلف صوره.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجهات الأمنية بالأمن العام في مختلف مناطق المملكة ضبطت (3719) متسولاً، فيما سُلمت المبالغ المضبوطة معهم للجهات المختصة.