تحذير هام من المديرية العامة للجوزات السعودية .. هذه الفئة من المقيمين ممنوعون من الدخول للمملكة لـ3 أعوام !

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت المديرية العامة للجوزات داخل المملكة العربية السعودية، في بيان صدر عنها في أثناء ساعات اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر من العام 2022، من منع الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية لفئات معينة من الدم ل إلى أراضي المملكة في حالة خروجهم من أراضيها. تحذير لتلك الفئة من المقيمين قالت المديرية العامة للجوازات، أنه كل من خرج من المقيمين من المملكة العربية السعودية، ولم يعد، يتم منعه من الدخول إلى أراضي المملكة لمدة تصل إلى 3 سنوات، مشي ة إلى أنه هناك فئة مستثناة من ذلك القرار وهم التابعون والمرافقون.

الجوازات المديرية العامة للجوازات، بينت في بيانها أنه يمكن للمقيم ممن خرجوا من المملكة أن يعود في هذه الحالة، عن طريق استخدام تأشيرة جديدة يوفرها له صاحب العمل السابق، كما أنها أشارت إلى أنه عند انتهاء تأشيرة العودة والخروج لعامل لم يرجع إلى المملكة بعد؛ فإنه عليه مراجعة الجوازات بعد انتهائها بشهر كامل، على أن يكون ذلك رفقة الإقامة؛ لتغيير حالته إلى خرج ولم يعد. تحويل تأشيرة الخروج والعودة وفي سياق منفصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن أنه في حال كان المستفيد خارج السعودي، فإن هناك تعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي، وذلك رداً على استفسار يخص إمكانية تغيير تأشيرة الخروج والعودة لشخص يعمل سائق خاص وهو مكفول إلى خروج نهائي. قالت «الجوازات» في ردها، أنه يشترط لأن يتم ذلك أن تكون تأشيرة الخروج والعودة سارية، بالإضافة إلى هوية مقيم للدخول إلى السعودية، وما دون ذلك يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة، وأنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج السعودية عقب سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» إلكترونيا عن طريق منصة

«أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل.