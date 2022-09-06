السعودية تعلن القبض على 47 سعودياَ ويمنياَ في جريمة عقوبتها 15 سنة سجن وغرامة مليون ريال

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية، إلقاء القبض على 47 شخصا من الجنسية السعودية واليمنية والإثيوبية، بسبب مخالفة نظام أمن الحدود.

وقال الأمن العام السعودي، إن شرطة محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، ألقت القبض على 7 سعوديين لنقلهم في خمس مركبات يقودونها 40 مخالفا لنظام أمن الحدود. وأوضح أن من بين المخالفين لنظام أمن الحدود 24 شخصا من الجنسية اليمنية و16 من الجنسية الإثيوبية، مشيرا إلى انه تم ايقاف جميع المخالفين بالإضافة الى السبعة السعودين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الإختصاص ومن ثم النيابة العامة.

وبحسب البيان، فإن كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود إلى المملكة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات تصل الى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية مليون ريال سعودي، ومصادرة وسيلة السكن والنقل المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به.