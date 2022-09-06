أبرز علماء اليمن يصدر فتوى تحرّم صرف الرواتب على هذه الفئة من اليمنيين ويصفها بأنها رواتب سحت محرمة

الرياض - محمد الاطلسي - وصف الداعية فضل مراد، أعضاء مجلس النواب بـ "الأجراء" مؤكدا أنهم لا يقومون بالواجبات المنوطة بهم جراء الأحداث التي تشهدها البلاد. وقال أستاذ علم المقاصد في جامعة قطر، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، "ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب بدون أي أداء بسيط لواجبهم سحت محرم..

لأنهم أجراء لا يقومون بذرة مما عليهم سوى استقبال رسالة الجوال عند نزول الراتب الشهري". وأضاف "اخصهم لأنهم القادرون على صنع شيء لو وجد فيهم وطنيون أمناء يشكلون تيارا وطنيا لوقف ما يصنع بالبلاد". وحمل "مراد" أعضاء البرلمان "أوزار" ما يجري في البلاد من دماء ونكال ودمار.

ويعد العلامة الدكتور فضل مراد من أبرز علماء اليمن المعاصرين وله العديد من البرامج العلمية على القنوات الفضائية ، كما له العشرات من المؤلفات العامة من ويعمل أستاذا للفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة بجامعة قطر ، وله الكثير من الجهود العلمية المعروفة .