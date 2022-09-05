أسرة الصحفي اليمني أحمد ماهر تزوره لأول مرة في مكان الاحتجاز بعدن و الرئيس العليمي يوجه بالتحقيق في واقعة استجوابه

الرياض - محمد الاطلسي -

�الت مصادر اعلامية ان اسرة الصحفي احمد ماهر تمكنت من زيارته لاول مرة منذ اعتقاله ظهر اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن. ونقلت عن مصدر امني انه تم نقل الصحفي احمد ماهر من محبسه السري الغير معلوم ظهر اليوم الى غرفة في شرطة دار سعد شمالي عدن. وبحسب المصدر فقد سُمح لاسرة الصحفي احمد ماهر بزيارته والجلوس معه ظهر اليوم. بحسب "منبر عدن". وتوقعت مصادر ان يكون ذلك تمهيدا للافراج عنه بعد التنديد الواسع الذي قوبلت به عملية احتجازه والتحقيق معه اثر مقطع الفيديو المتداول لاستجوابه والذي وُصف بـ "المهين". على نفس القضية وجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بضرورة اجراء تحقيق عاجل في واقعة احتجاز واستجواب الصحفي احمد ماهر. واصدر العليمي توجيها عاجلا لادارة امن محافظة عدن يقضي بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة. وبحسب مصادر رئاسية فقد كلف الرئيس العليمي مكتبه بمتابعة القضية مع الجهات المعنية والمختصة تجسيدا لحرية الصحافة.