محامي قاتل فتاة المنصورة في مصر يكشف مفاجأة قد توقف حكم اعدام الجاني

الرياض - محمد الاطلسي - تقدم المحامي المصري أشرف نبيل، بمذكرة نقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل، لاتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، أمام أبواب جامعة المنصورة.

ودفع المحامي أشرف نبيل في مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف، بأن "الطعن بالتزوير على محضر جلسة 26 يونيو 2022 فيما أثبته من مراعاة إجراءات لازمة لصحة المحاكمة على خلاف الحقيقة المصورة والمنقولة على الهواء مباشرة، حيث أثبت في محضر الجلسة أن المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على تقرير البصمة الوراثية والحمض النووي الوارد للمحكة بجلسة المحاكمة رغم ثبوت عدم قيام المحكمة بذلك الإجراء في الحقيقة ومع ذلك عولت على هذا الدليل في الحكم".

واستطرد المحامي أشرف نبيل، أن "المحكمة استجوبت المتهم بعد موافقة محاميه وذلك على خلاف الحقيقة، وهو الأمر الذي لا سبيل للطاعن أمامه سوى الطعن بالتزوير وفقا للمادة 30 فقرة 4 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض".

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق، بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا عقب وصول رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

المصدر: القاهرة 24