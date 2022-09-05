حدث في المملكة .. هزة أرضية جديدة تضرب بعض مناطق السعودية وللمرة الثانية خلال 4 أيام فقط

الرياض - محمد الاطلسي - هزة أرضية جديدة في نفس المنطقة التي وقعت بها الهزة الأرضية يوم 31 أغسطس الماضي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية زلزالاً خلال أقل من أسبوع واحد.

وذكر طارق أبا الخيل متحدث هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة، أن الهزة الأرضية التي بلغت قوتها نحو 1.95 بمقياس ريختر، وعلى عمق يبلغ نحو 5.5 كيلو متر، مؤكداً أن أغلب السكان شعروا بهذا الزلزال الخفيف بسبب قربه من سطح الأرض.

وأشار أبا الخيل إلى السبب الرئيسي في الهزة الأرضية التي وقعت اليوم بمنطقة الباحة، هو الفوالق المتواجدة بالبحر الأحمر، وتسببت هذه الفوالق في إجهاد على الصدوع الموجودة بالمنطقة، الأمر الذي أحدث تلك الهزة الخفيفة.

ويذكر أنه في صباح يوم 31 أغسطس الماضي وقعت هزة أرضية في منطقة الباحة أشد قوة من هزة اليوم، وشعر بها سكان كل من الباحة والمخواة وبلجرشي، ولم يحدث أي إصابات في الأرواح، وأشارت حينها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.62 ريختر.