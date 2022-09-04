اغرب عرض للزواج من الأمير السعودي محمد بن سلمان من نساء هذه الدولة !

الرياض - محمد الاطلسي - ولم يتوقف الأمر على المواطنين العاديين، بل انتقل إلى نجوم الفن والطرب، وعلى رأسهم اللبنانية ديانا حداد، والتي تمنت للأميرمحمد بن سلمان دوام الصحة والنجاح.

ولكن في عيد ميلاده سوف نذكركم بأغرب عرض زواج تلقاه محمد بن سلمان. في تصرف غريب، قالت الفنانة الكوميدية الإسرائيلية ناعوم شوستر إلياسي، أنها تتمنى الزواج من الأمير محمد بن سلمان، وكان ذلك في عام 2019.

وأوضحت صاحبة ال 32 عاما آنذاك، أن عائلتها تطالبها بالزواج، وهي فتاة قوية وطويلة، ولكنها لا تريد أن تتزوج من أي شخص، وإنما من محمد بن سلمان لأنه رجل طويل وطموح وذو حيثية.

ردود الفعل على الفنانة الإسرائيلية واجهت الفنانة شوستر إلياسي إنتقادات لاذعة بسبب حديثها عن الزواج من الأمير محمد بن سلمان، في حين سخر الكثير من الناس من حديثها.

ولكنها خرجت بعد ذلك وأوضحت أن الأمر لا يتعدى كونه “نكتة” وهي لم تكن تقصد الزواج من محمد بن سلمان بشكل حقيقي.