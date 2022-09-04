يجري في السعودية .. تحذير للمقيمين من هذه المخالفة البسيطة التي تكلفك غرامة 500 ريال سعودي وقابلة للزيادة !

الرياض - محمد الاطلسي - تفرض السلطات السعودية الكثير من العقوبات والمخالفات، على من يخالف القوانين، لأجل تنظيم السير في مختلف مناطق المملكة.

قامت المملكة العربية السعودية بوضع جدول للمخالفات المرورية، والتي تحتوي على عقوبات مخالفات تنظيمات السير على الطرق.

ويضم هذا الجدول مخالفة تنظيمات السير على الطرق، ويمكنننا تعريف هذا النوع من المخالفات على أنها أن يقوم الشخص بتجاوز خط المشاة عندما تكون إشارة المرور لون أحمر.

أو أن يقوم الشخص بالوقوف على خط المشاة مباشرة دون أن يترك مسافة للمشاة، وهذا الأمر من الممكن أن يسبب حوادث سير كثيرة ويعرض حياة المشاة إلى الخطر، ولذلك تم وضع عقوبة مخالفة تنظيمات السير على الطرق.

مخالفة عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق

قالت الإدارة العامة الخاصة بالمرور بالإعلان على حسابها الشخصي في برنامج تويتر، إن عدم تقيد الشخص بتنظيمات السير تعتبر من المخالفات المالية، حيث أن تم ذِكر هذه المخالفة في جدول المخالفات المرورية نموذج (3).

وتنص المخالفة على أن يتم تحديد غرامة مالية الحد الأدنى لها هو 300 ريال سعودي والحد الأعلى 500 ريال سعودي، حيث انه من المتعارف في المخالفات المرورية السعودية أن أقل غرامة مالية هي 150 ريال سعودي، ومن الممكن أن تصل الغرامة المالية إلى 900 ريال سعودي، وهذا الأمر يعتمد على نوع المخالفة.