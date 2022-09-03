زواج الفنانة اليمنية «بلقيس فتحي» للمرة الثانية يتصدر التريند!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت النجمة اليمنية بلقيس فتحي حقيقة الأخبار التي تتحدث عن عودتها الى طليقها ووالد طفلها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف. مؤكدةً أن بعض الأمور لا يمكن أن تعود كما كانت عليه في السابق.

وعلّقت بلقيس في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" على مقولة "اللي راح يمكن يرجع" قائلةً: "ممكن يرجع أهلاً وسهلاً"، ولكن سرعان ما استدركت الأمر بأن القصد هو زوجها السابق، موضحةً: "لا في أشياء تروح وما ترجع حمدلله. الله يوفقه وين ما كان". وأكدت بلقيس أيضاً أنها "لا تمانع فكرة الزواج مرة ثانية ولكن الموضوع ليس بالبسيط". وأكدت بلقيس أن الكثير من الرجال يرغبون بالزواج من فنانات يعجبون بهن، لكنهم قد لا يحتملون انشغالهن الدائم في ما بعد بسبب مهنتهن، مضيفةً ان ليس شرطاً أن يكون خليجياً، بل من أي جنسية عربية أو أجنبية. كذلك عبّرت بلقيس عن حزنها الشديد لرحيل الفنان جورج الراسي، الذي توفي في حادث سير مروّع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، وقالت: "أشعر بحزن شديد لرحيل جورج، وهذا الشيء جعلني أتأثر بشدة وأدخل في نوبة من الحزن".