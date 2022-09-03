اليمن : إعلان عسكري للقوات المسلحة وتحركات هجومية حوثية خطيرة في 6 محافظات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت قوات الجيش الوطني، إفشال عمليات هجومية محاولات تسلل حوثية في عدد من الجبهات، في 6 محافظات.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدّت لعملية هجومية ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال 72 ساعة الماضية (الأربعاء 31 أغسطس- الجمعة 2 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومارب.

وأوضح البيان أن تلك الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.

وأفاد البيان أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدّت -أيضًا- لعملية هجومية شنّتها مليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة والخفيفة ومصحوبة بقصف مدفعي كثيف على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، يوم الأربعاء الماضي.

وأحبط أبطال الجيش محاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب، وأخرى باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز، في أوقات متفرقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى عمليات حشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي ولوجستيات أخرى إلى مختلف الجبهات وبشكل غير مسبوق، بحسب البيان.

وأوضح أن من ضمن التعزيزات التي دفعت بها المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين نحو 28 طقماً محمّلة بالأفراد والعتاد إلى الجبهات الغربية لمحافظة مارب، وأكثر من 20 سيارة محمّلة بالأفراد والعتاد إلى جبهات مدينة تعز، كما دفعت بتعزيزات بشرية كثيفة إلى جبهات محافظة حجّة وخصوصاً إلى جبهات بني حسن.

وتزامن ذلك، مع نشاط غير مسبوق للمليشيا الحوثية في أعمال شق الطرقات الفرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية، وكذا نشر الطيران الاستطلاعي المسيّرة في مختلف الجبهات.

وأكد البيان استشهاد أحد أبطال الجيش وجرح 11 آخرين في أوقات متفرقة خلال الفترة المذكورة.