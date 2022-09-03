هام للمقيمين في السعودية .. فرض غرامة مالية 5 مليون والسجن 5 أعوام لكل من يرتكب هذه المخالفة .. تعرف عليها!

الرياض - محمد الاطلسي - النيابة العامة السعودية اعلنت عن عقوبة تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استخدام أي من ذلك مع العلم بتزويره.

ووضجت إلى أن العقوبات تصل إلى السجن 5 اعوام والغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «تقرر المصالح المحمية مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

وأشارت النيابة العامة إلى العقوبات والتي جاءت كالآتي:

- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

- نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.

- مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.